Florencia Torrente terminó con su pareja por un delicado motivo

De su participación en el “Super Bailando”, del año pasado, Flor Torrente (31) se llevó un amor: con bailarín Nacho Saraceni. La relación comenzó muy de a poco incluso tardaron en admitir el vínculo y el título de novios, hasta que en una gala ella le dijo que lo amaba al aire y fue suficiente confirmación.

La hija de Araceli González se fue a trabajar a Villa Carlos Paz en diciembre, donde forma parte del elenco de “Atrapados en el museo”. La relación iba a continuar a la distancia, Nacho iba a viajar cada vez que podía a la sierras a visitar a la actriz, pero Flor le canceló la última visita.

Al parecer, según explicaron en “LAM” (El Trece), la morocha le habría llegado una foto de Nacho con una bailarina que no le gustó nada. Sin pensarlo, la actriz le pidió a al joven que no fuera a visitarla y se cree que con eso también habría sellado el final de romance.

"Entre Flor Torrente y Nacho Saraceni pasó algo. Se pudrió todo. No sé si decirle infidelidad porque ellos tampoco dijeron que estaban de novios, pero parece que el bailarín de Lourdes en la obra Únicas iba a viajar a Carlos Paz y el viaje se suspendió porque a Flor le llegó una foto en la que se veía al bailarín con una tal Macarena, otra bailarina", reveló Ángel de Brito.

Sobre el asunto parece que intentaron averiguar todas las panelistas, incluso Lourdes Sánchez contó que se contactó por WhastApp y el bailarín le negó todo."Le escribí a Nachito, y él me puso 'no, nada que ver'. Después no me contestó más", dijo.

Por otro lado, en la última semana se la vinculó a Flor con su compañero de elenco Rodrigo Noya. Ambos desmintieron las versiones.

