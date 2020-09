Flor Torrente luego de que Tyago Griffo confesara estar enamorado de ella: "Me parece un amor, pero..."

Tyago Griffo y Gladys, La Bomba Tucumana, la vienen rompiendo en el "Cantando 2020" (El Trece). El cuartetero está soltero y hace unos días reconoció que Flor Torrente lo tiene encandilado.

“Hay una chica que me parece que es la ideal de cualquier hombre, te diría para mí. La que cualquier hombre quisiera es Flor Torrente. La veo como una chica que es todo lo que está bien. Me siento lejos, muy lejos de poder llegar ahí. No nos conocemos. Es más, esto lo estoy diciendo por primera vez”, comentó El Bombito.

“Además de ser hermosa físicamente, que tampoco es una novedad lo que estoy diciendo, me parece una chica perfecta, fina, talentosa. Es todo lo que está bien y todo lo que un hombre quisiera tener“, añadió Tyago elogiando a la actriz.

“Me muero si Araceli es mi suegra. Me siento muy lejos de ahí. Es lo que opino realmente de las chicas que están en el certamen. Flor me parece todo lo que está bien“, insistió Griffo.

Sobre su atracción por la hija de Araceli González, remarcó: “Ya lo sentía de antes esto, de cuando estaba en el Bailando. Es una apreciación muy personal. Yo la había visto por Instagram y después lo terminé de confirmar por la televisión“.

“Fue como una especie de amor a primera vista, ponele que es así”, sentenció Tyago Griffo en diálogo con Mitre Live.

Y faltaba la respuesta de ella. Al ser consultada por PrimiciasYa.com sobre las declaraciones del cantante, Flor Torrente, algo sorprendida, dijo:"¡Ay, qué declaraciones! Me parece un amor Tyago, pero no sé si soy todo lo que un hombre desearía tener en su vida. Pero bueno, agradezco mucho su halago". ¿Cómo continuará esta historia?

