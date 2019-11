Flor Torrente habló de la difícil situación de su mamá con Adrián Suar: "Lo que te guardás..."

Esta semana, se abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar. El líder de Pol-ka emitió un comunicado en el que desmintió lo que la actriz viene diciendo desde hace varios meses, y por su parte Araceli contó que está reclamando el 5% del valor de la productora.

Todo esto se dio en el medio de una internación de la actriz, quien estuvo muy mal de salud por una bacteria que ingresó en su sangre.

En la tarde del viernes, Flor Torrente se refirió a la situación que atravesaron: "Por suerte ahora está mucho mejor, pero la verdad es que estuvo grave. Estuvo casi diez días internada y la verdad es que la pasamos mal, nos preocupamos mucho. Estuvo en terapia intensiva dos días, fue muy fuerte. Nos asustó mucho la situación porque no la veíamos nada bien".

"Ahora está en su casa pero hace internación domiciliaria, todavía le tienen que pasar una medicación por la vena por siete días más", dijo en "Hay que ver" (El Nueve).

LEER MÁS >Toto Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, rompió el silencio: “Estoy en el medio”

Por otro lado, la participante del "Súper Bailando" relacionó lo que le pasó a su mamá con el conflicto con Suar: "No hay que guardarse nada porque todo lo que te guardás después genera enfermedad. Son cosas que uno resuelve. Yo no creo que sea el juicio con Adrián, creo que son los años que lleva guardándose situaciones vividas...cuando uno está triste, se enferma. Por eso hay que hablar".

"No puedo hablar de nada porque hay un juicio y es un tema delicado...pero todos sabemos cómo son las cosas de verdad y espero que la justicia cumpla. Nunca se hizo la división de bienes y por eso hace este juicio ahora, que se siente más fuerte para hacerlo. Hubo muchas cosas que se hicieron mal. Uno lucha en silencio por muchos años, pero cuando ya no puede más lo saca a la luz", remarcó.

"A mí nadie me contó nada y cuando escucho cosas que no son verdad, me duele", finalizó la actriz.

LEER MÁS Contundente respuesta de Araceli González al comunicado de Adrián Suar sobre el conflicto de los bienes