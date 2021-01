Flor Torrente enfrentó los rumores de embarazo tras mudarse con su novio: "Basta de estereotipos, personas reales"

Flor Torrente hace poco estrenó su nuevo nido de amor con su pareja, Guido Iannaccio, el productor musical con quien sale hace unos meses y a quien conoció en el "Cantando 2020".

En las últimas horas, la actriz subió una serie de historias a Instagram en donde desmiente rotundamente algunos rumores de embarazo que surgieron.

“Buen día, seres de luz, no estoy embarazada. Si tengo panza, es de pan dulce, de morfar como un chochán, de felicidad, de alegría, de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo y de todo lo que se puedan imaginar. Por suerte, este mensajito que me dejan a cada instante todo estos seres humanos de ´¿estas embarazada?´ ´¿tenés panza?’ No, es panza de felicidad, se las presento”, precisó la hija de Araceli González.

Y luego una seguidora le respondió a su historia: “Panza??!! Estoy cansada que la gente se dedique a mirar los cuerpos, a buscarles el defecto (si es que tener panza es un defecto) y para colmo COMENTARLO!! Yo solo veo la felicidad que emana de tus poros jaja Besos!”.

Y Flor acotó al respecto: “Claro que si, reina! Basta de estereotipos, Personas reales. Aparte qué es panza??? Qué está mal de eso?? Miremos pa atroden, esa es la única verdad y lo único que tenemos que observar! El resto no importa”.

“Perdón que siga con este tema, no es solo buscar el defecto. Es, claro, que porque uno tiene una pareja y se muda con esa persona y tienen animalitos, ¿lo que sigue es un bebé? No, un niño se busca, un niño se desea, un niño se ama en el momento que es”, finalizó su descargo.

