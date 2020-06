Flor Torrente sobre el difícil momento de Pol-Ka y de los actores: "Es terrible que tantas personas se hayan quedado sin trabajo"

Son momentos de mucha incertidumbre sobre el futuro de Pol-Ka dentro de la televisión argentina. La realidad es que desde la cancelación de "Separadas", pero más aún por el parate laboral que determinó la Asociación Argentina de Actores, la empresa no podía costear los salarios de sus empleados porque no tenía material de la mencionada productora de Adrián Suar en el aire. Ante estos puntos, se habla de una posible venta o cierre total de la creadora de muchas telenovelas desde 1994.

Pol-Ka arrancó hace casi 26 años con "Poliladron". Desde allí, 96 producciones fueron llevadas a cabo en El Trece y con las que la empresa pudo subsistir durante mucho tiempo. Ahora, con la confirmada noticia de que no van a haber ficciones durante 2020, son días donde la productora afronta su peor crisis.

Sobre este tema, Flor Torrente, hija de Araceli González, dejó su opinión ante lo sucedido: "Me parece terrible que esta pandemia acabe con el trabajo de un montón de gente en general y no solamente en Pol-Ka. Hay muchas empresas que cerraron", comenzó diciendo en un live de Instagram que mantuvo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

Y luego remarcó: "Yo tengo una empresa de accesorios y para mí es todo un desafío seguir viva en este momento. La gente necesita comer y achicar sus gastos, y acomodarse a una vida mucho más acotada que a su vida normal. Muchas personas, como nosotros los actores, sino trabajamos no tenemos ingreso de dinero. Yo agradezco haber laburado todo el verano, eso me permitió estar tranquila en este momento. Pero tampoco es infinita esta tranquilidad. Es terrible que por esto se pierda el trabajo y el poder generar más trabajo".

Sobre lo sucedido con "Separadas", dijo: "Es terrible que la única ficción que se haya estrenado este año haya terminado. Terrible que tantas personas se hayan quedado sin trabajo. Y no es solo Pol-Ka, es todo".

Por último, sobre la falta de ficciones nacionales, Flor Torrente, señaló: "Igual hace mucho tiempo que se hace poca ficción y cada vez eran menos las ficciones que habían. Por eso hay que pensar en nuevas formas para poder laburar y sobre todo hoy ante esta situación".

El nuevo desafío laboral de Flor Torrente: Se convertirá en "Señorita Julia"

En medio de la cuarentena, Flor Torrente, no descansa y aprovecha para sumar nuevos desafíos a su carrera profesional. Luego de su paso por la pista del Bailando y de "Atrapados en el Museo" el éxito del verano en Carlos Paz, que la tuvo como una de sus protagonistas; la actriz, modelo e influencer ya comenzó a estudiar el libreto de "Señorita Julia" una adaptación del clásico teatral de Strindberg con el que se sumará a la experiencia de realizar teatro en vivo -vía streaming- mediante PlateaLive, la plataforma recientemente lanzada por PlateaNet.

Lo curioso es que no será una puesta tradicional. Flor se anima a más y aportará elementos modernos desde la puesta para adaptarse a la nueva modalidad de streaming. Habrá proyecciones y puestas de luz minimalistas para aportar potencia visual y acentuar las emociones y construir atmósferas de intimidad y cercanía con el espectador.

"Queremos inspirarnos en el teatro japonés donde cada color e imagen está cargada de un simbolismo y una emoción", señala Flor entusiasmada con la propuesta que será dirigida por Rocío Crudo y que contará con las voces en off de Fede Salles y Stephanie Petreky. "Si bien no vamos a utilizar props, vamos a potenciar la acción con recursos como voces en off en participación con actores invitados, sonorización en segundo plano y tonalidades en teclado. La intención es que esto acompañe sin resultar invasivo para la lectura de la obra agregándole una capa mas que vuelve este clásico original y actual."

La cita será en una única función que se realizará el domingo 14 de junio a las 20.00 horas a precios muy accesibles: tan sólo $350 pesos. Las entradas se pueden adquirir por PlateaNet.