Flor Torrente tras la confesión de su hermano Toto Kirzner: "Fue como revivir un montón de cosas"

Flor Torrente estuvo como invitada al ciclo Debo decir, América, y se refirió a la valiente confesión de su hermano Toto Kirzner, cuando hace unos meses en PH Podemos Hablar abrió su corazón y contó que fue víctima de abuso sexual cuando tenía apenas 7 años.

“Es una persona que me enseña todo el tiempo, somos muy unidos”, dijo la actriz y empresaria sobre el vínculo con su madre Araceli González y su pareja, Fabián Mazzei.

Sobre aquel triste episodio que vivió su hermano, Flor Torrente contó que ya lo sabían desde siempre: “Una se cuestiona muchas cosas y lo primero que llega es la culpa. ,¿Cómo no me di cuenta? Más amado, más cuidado, más protegido...,; son esas que uno entiende que el foco no es uno”.

Y recordó cuando él la llamó por teléfono y le contó que lo había dicho en el programa: “Nosotros nos enteramos después. Nos llamó y nos contó. Fue como, ‘ok, bien, si lo sentiste está perfecto’”.

“Estábamos haciendo unas fotos para mi marca y se visitó y se fue al programa Y cuando sale, me llama y me cuenta. Fue como revivir un montón de cosas”, amplió sobre ese momento, destacando la valentía que tuvo Toto.

Flor Torrente se volcó a las redes sociales con un posteo en apoyo a su hermano Toto Kirzner luego de aquella confesión en PH Podemos Hablar sobre el episodio de abuso sexual que sufrió.

"Yo tenía diez años y recuerdo que esa mirada me penetró. Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que enseñaste muchas más de las que pensé", indicó la actriz.