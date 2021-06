Flor Peña se quebró al recordar el video sexual que se filtró: "Padecí muchísimo"

La conductora de "Flor de equipo" no pudo evitar las lágrimas al referirse a aquella situación que vivió cuando circuló el material íntimo.

Florencia Peña se quebró al aire este jueves luego de que Paulo Kablan habló del caso del tatuador de La Rioja que fue condenado a cinco años de prisión por "pornovenganza" a una ex pareja y viralizar el material sexual apropósito.

La conductora recordó aquel material que se filtró en 2013 donde se la veía manteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja, Mariano Otero, que se viralizó.

"Me genera mucha emoción porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo. No fue una pornovengaza, fue un hackeo. Yo no sentí lo que creo que hoy pueden sentir algunas mujeres, que es una mirada distinta sobre eso", indicó conmovida.

"Yo me sentí absolutamente acusada, absolutamente denigrada como mujer, y sentí que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad", agregó.

Y amplió sobre ese tema: "Yo todavía estoy con cinco juicios, esperando una resolución, pero te escuchaba Paulo (Kablan) y reviví cosas que a mí me hicieron mucho daño, y a mí familia también. Pero el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que con este tipo de delitos podemos sentirnos resguardadas, en un punto, porque esto es para siempre. Yo lo vivo todos los días de mi vida, cuando alguien me pone el video en las redes y tengo que denunciar links".

"La sociedad se vuelve muy hostil con una mujer cuando se filtran cuestiones muy privadas. Y no es solo lo que ella pudo haber vivido con los letrados, sino lo que significa para el entorno de una mujer que vos estés expuesta íntimamente con cosas que vos no decidiste mostrar. Es muy doloroso. Este fallo es muy importante y lo digo como víctima", finalizó sentida.

