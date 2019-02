Flor Peña le contestó a Mica Viciconte: "Es una mediática que puede llegar a ser algo"

Micaela Viciconte disparó durísimo contra Flor Peña, con quien vivió de agarrada el año pasado, en el Días atrás, durante una entrevista con Por si las Moscas,disparó durísimo contracon quien vivió de agarrada el año pasado, en el Bailando 2018.

"Florencia Peña sí me decepcionó, me parecía una profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal en el que la tenía", aseguró la rubia en diálogo con el ciclo radial.

Pero este lunes, Peña fue por el retruque y dejó muy mal parada a Mica en Intrusos.

"No me conoce, nunca me vino a ver al teatro, no sabe lo que hago, lo mejor que le puede pasar a un artista es tener autocritica y ver en que mejorar'', arrancó a decir la actriz.

Y siguió: ''Ella se metió a hacer algo, que ella misma lo dijo, no es bailarina, no quiere ser bailarina, y ese es un certamen de baile, a lo cual podía fallar''.

¿La hirieron los dichos de Viciconte? "Me lastimaría de un par actor que diga algo sobre mí. No es una par, no es una actriz, no es una artista. No la siento par para nada'', contestó.

''Creo que es una mediática que puede llegar a ser algo con su historia, pero lo dirá el tiempo'', concluyó Florencia.

¿Le contestará Micaela? Ya lo veremos.

Mirá!

Embed