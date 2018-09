¿Flor Peña disparó contra su pareja?: "Hay que mejorar la técnica y el casting"

Florencia Peña continúa en la picota mediática luego de describir el tipo de relación que la une a su novio, el abogado Ramiro Ponce de León. continúa en la picota mediática luego de describir el tipo de relación que la une a su novio, el abogado

Anoche, en la apertura del Aquadance, la actriz volvió a hablar del tema en cuestión y reafirmó que con el abogado salteño, padre de su hijo Felipe, de 11 meses, mantiene "una relación de poliamor".

"Estoy muy bien", dijo Flor cuando Marcelo Tinelli le preguntó al respecto. "Poliamor. Es una manera de amar. No hay una sola manera de amar. No estoy esperando que la gente me comprenda", agregó.

"Frente a esta situación, de tanta exposición, no me hubiera gustado que sea así. Que se hizo muy pública, no está muy buena. No quiero saber lo que hace Ramiro y los pormenores de eso. Hay que mejorar la técnica y el casting", señaló.

¿Qué habrá querido decir? Lo dejamos a tu criterio.

Embed