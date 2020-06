¿Flor Peña dejó a Marcelo Tinelli para irse a Telefe?: "La verdad es..."

Primero se dijo que la actriz había tomado la decisión de no ser parte de "ShowMatch" por motivos personales. Sin embargo, otro motivo salió a la luz.

El miércoles, Ángel de Brito dio a conocer que Florencia Peña no participará este año de la nueva edición de "ShowMatch" como jurado del "Bailando 2020". Su baja estaría relacionada con cuestiones personales relacionadas con la muerte de su padre.

Sin embargo, un día después, Carlos Monti reveló más información sobre su salida. En "Confrontados" recordaron una entrevista de hace dos meses en donde Marcelo Polino ponía en duda la continuidad de Flor en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

"En ese momento, yo ya sabía que Flor Peña se bajaba del ' Bailando'. Lo que no podía decir es que ya tenía todo arreglado con Telefe", arrojó Monti.

Por último, reveló: "Se va a hacer las mañanas de Telefe. En ese momento no lo tenía firmado, pero ya estaba todo acordado para que ella sea la nueva conductora del matutino a partir de muy poco tiempo. Van a haber modificaciones".

PrimiciasYa.com se contactó con la jefa de prensa del canal de las pelotas, Sol Tomaselli, y desmintió rotundamente que Peña desembarque en esa emisora.

"La verdad es que no sabemos de dónde sale esa información. No tenemos nada con Flor, ningún contacto y ningún proyecto. Creo que ella fue clara con lo que dijo. Lizy sigue en las mañanas, y no hay nada para informar", aseguró Tomaselli.

