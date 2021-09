Flor Peña cree que la denuncia de Mazzarello es parte de una campaña: "Le voy a mandar..."

El actor Marcelo Mazzarello denunció en Twitter que la actriz Florencia Peña pidió su cabeza en un filme que iban a rodar en octubre próximo.

"¡El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares!", arrancó su tweet Marcelo Mazzarello, y siguió: "La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre".

"¿Voy a INADI? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW", concluyó Mazzarello, dejando en claro que su acusación contra la presentadora de Flor de equipo.

Y este miércoles, Nacho Laviaguerre, productor de la obra de teatro Más respeto que soy tu madre y uno de los productores de la película con Pampa Films, emitió un comunicado sobre este conflicto entre los actores.

En el mensaje que recibió Primiciasya.com, el productor aclara: "Sin entrar en la discusión de fondo quiero comunicar, acerca del tuit que dio a conocer el actor Marcelo Mazzarello, que la decisión de no elegirlo para uno de los personajes de la película fue de la producción ya que, a partir del conflicto desatado hace unas semanas y lamentablemente aún no resuelto entre las partes, se priorizo preservar la armonía y el buen clima de trabajo en el set."

Por su parte, Florencia habló con A la tarde y confirmó que demandará a Mazzarello: "No lo voy a llamar, le voy a mandar una carta documento, lo que dijo es una difamación muy grande".

"Él tenía que hacer de mi esposo en la película Más respeto que soy tu madre, es muy importante y la producción quizá me está cuidando. Cuando pasó lo de la visita a Alberto él salió a matarme por todos lados, yo lo conozco, trabajamos juntos y siempre nos llevamos muy bien", añadió la conductora.

Asimismo contó que siempre trabaja con actores que nada tiene que ver con su ideología política: "Marley es mi amigo y piensa completamente distinto a lo que yo pienso. Trabajo con muchos actores que piensan distinto. Yo esperaba que se bajen las aguas para hablar y ahora pasó esto".