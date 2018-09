"La verdad que no sé de donde salió eso que Esteban no puede ingresar al estudio. Y no creo que sea así porque si así fuera la producción lo estaría tildando de culpable y no hay nada más lejano que eso", indicó la morocha y novia del ex "Gran Hermano".

"Ellos lo conocen muy bien a Esteban desde que él participó en el Patinando por un sueño. Saben que no tiene nada que ver y me imagino que consideran de dónde viene la acusación, totalmente poco sería y poco creíble", argumentó Flor.





Y cerró: "No creo que sea así y si así fuese sería muy triste que lo condene sin ningún fundamento".