Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se comunicó con la vedette de "Cocodrilo, circo y varieté" quien explicó cómo fue ese encuentro.





"Con mi elenco fuimos a comer a Tiziano, siempre vamos a la noche después de Cocodrilo. Estábamos en una mesa y llegó más tarde él (Federico). Saludó a Denise, Omar y a Santiago. Cuando se acercó para donde estaba mi novio y yo y el resto de mis compañeros se frenó y saludó en general a mis compañeros", expresó la morocha.





"Esteban (Morais) le dijo: hola y él lo saludó. Yo estaba en otra, no esperaba el saludo como si nada pasara después de las cartas documento. Me pareció bastante hipócrita pero bueno, supongo que por una cuestión de compromiso o lo que sea, saludó. Pero como yo no lo saludaba porque estaba comiendo y disfrutando de esa noche, tampoco lo miraba", comentó.

Y sostuvo: "Yo escuchaba que decía: hola, cómo estas?. Y yo levanto la mirada y me buscaba la vista como que me lo estaba diciendo a mí. Entonces, acenta el todo bien, y yo le hago con la cabeza todo bien".





"Eso fue, después no lo cruzamos más por unos días y la vez pasada otra vez vino y saludó a su papá porque comemos con él. Ahí ya habló con su papá y se fue", finalizó For.