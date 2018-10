Flor Marcasoli: "Laurita quiere mostrar algo que no es, se sintió afectada porque sabe que digo la verdad"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Flor Marcasoli dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras mostrarse angustiada en un ensayo del "Bailando" en donde coincidieron en el mismo horario con Laurita Fernández y su madre Inés Stork. dialogó en exclusiva contras mostrarse angustiada en un ensayo delen donde coincidieron en el mismo horario cony su madre

"Fui al ensayo a mi horario y ella (Laurita) estaba ocupando el horario junto a su madre (Inés Stork), coreógrafo y bailarín. Y nos tocaba a mi equipo y a mí ensayar. Esperamos un rato al costado y la coreógrafa de la mamá se acercó a mi coreógrafo y le comentó algo. Después empezamos a ensayar al costado mientras ellos terminaban. Cuando le pregunto a mi coreógrafo qué le había dicho me dijo que Laurita no quería que yo esté ahí al costado", comentó la novia de Esteban Morais.

"Quedó ahí. Al rato hice mi ensayo. Para mí es lo mismo que esté o no. Y después su explicación a esto es que yo le genero mala onda. Yo quiero aclarar que no tengo nada personal con ella. Todo lo contrario, las dos pasamos por un feo momento y creo que ella se está desquitando conmigo porque Federico Bal le fue infiel cuando a mí también", añadió. añadió.







"La que el año pasado tiró mala onda fue ella cuando se metió con un trabajo cuando puso como condición que si yo entraba al Bailando ella se bajaba. Después dijo que ella compartía el piso con quien tenía buena onda o no la pasaba mal, y el año pasado lo compartió con Federico y yo no la vi muy mal. Ella quiere mostrar algo que no es y gracias a Dios pasó esto y se le cayó la careta".





"Yo estoy ahí representando un sueño. Cuando Marcelo (Tinelli) me pregunta simplemente respondo.Si tener mala onda es decir verdades, como lo que conté, es verdad que ella se metió en el medio de la pareja de Barby Reali y Hoppe, en el medio de la relación de Federico y Barbie Vélez, en el medio de la relación de Nicolás Cabré... ella lo buscaba. Es su forma de manejarse", amplió contundente la morocha.





Y cerró: "Mostró ser lo que es realmente y creo que la gente ve las formas de manejarse. Yo estoy tranquila, no voy a llorar por la nada misma. Quiero estar contenta y no dar explicaciones. Me angustió porque era mi horario de ensayo y no me parece las formas de manejarse. Esta chica se sintió afectada porque sabe que digo la verdad".