Silvia Lospennato, la diputada del bloque "Cambiemos", fue uno de los discursos más emotivos en defensa al tratamiento del proyecto de ley por la despenalización del aborto durante la exposición en la Cámara de Diputados.

Lospennato visitó esta mañana el ciclo "Los Ángeles de la mañana", El Trece, para hablar sobre la sesión histórica que se realizó con el debate de la ley. visitó esta mañana el ciclo, para hablar sobre la sesión histórica que se realizó con el debate de la ley.





Florencia de la V no pudo contener su emoción por tener a la diputada en el piso rememorando ese momento. En este marco,no pudo contener su emoción por tener a la diputada en el piso rememorando ese momento.

"La diputada hablaba con cada uno. Se tomaba el tiempo de explicarles por qué esto era necesario para nuestro país", remarcó la actriz.





Segundos después, la panelista no pudo contener su llanto y terminó quebrándose al aire al recordar también su lucha para que esta ley se apruebe, ya que toca muy de cerca la historia que vivió su madre.

"Yo no puedo hablar porque para mí es un tema extremadamente sensible. Siento que en algún punto la pérdida de mamá no fue en vano porque yo sé que se pueden salvar muchísimas vidas", expresó Flor entre lágrimas.