"¡Que vaya a investigar otras cosas mejor esa! Que se la de a Pau Linda la dirección decile", reaccionó Flor ante el comentario de una de sus compañeras recordándole sus diferencias con Amalia.





Lo cierto es que la respuesta de Granata no tardó en llegar desde Twitter y fue bastante picante: "Mejor no hablemos de maridos que la data que me llega desde Entre Ríos es hermosa!".





Embed Mejor no hablemos de maridos que la data que me llega desde Entre Ríos es hermosa ! https://t.co/94ZxUGAENt — Amalia Granata (@AmelieGranata) 28 de mayo de 2018



Cabe recordar que en ese lugar nació Pablo Goycochea, marido de Florencia. ¿Qué sabrá la rosarina?





El comentario que motivó la respuesta de Amalia.

Embed







El lunes en Florencia de la V hizo un comentario picante recordando la infidelidad de