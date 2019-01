Flor de la V le contestó a Nazarena Vélez

Intrusos, Nazarena Vélez destrozó a Flor de la V. La mediática disparó contra la capocómica por el apoyo que en otros tiempos le brindó a Fedrico, cuando las acusaciones de Barbie Vélez de violencia de género pesaban sobre la cabeza del actor. Ayer endestrozó aLa mediática disparó contra la capocómica por el apoyo que en otros tiempos le brindó a, cuando las acusaciones dede violencia de género pesaban sobre la cabeza del actor.

Así las cosas, en diálogo con Los Ángeles de la mañana, primero y, con Intrusos después, De la V le devolvió la gentileza a Nazarena.

"No sé lo que le pasa a Nazarena. Fue sobreseído por la Justicia por falta de mérito. Ya está, es un tema terminado, avancemos... Creo que los dos son jóvenes y pueden seguir adelante", dijo en el ciclo de El Trece.

"¿Qué actué de celestina entre Fede y Laurita Fernández para tapar los cuernos de Federico Hoppe? Yo no fui celestina de nada. Trabajaba en un espectáculo en el que me tocó vivir una situación, y punto. Yo no me meto en la cama de nadie. Son personas grandes, no son niños de 15 años. Y todos sabían lo que hacían. Lo único que hice fue aconsejarlo pero nada más", disparó.

Finalmente, la mediática aseguró que "este medio es transparente y se sabe qué lugar ocupa cada persona". "Así que si yo me tengo que preocupar por lo que dice alguien que no tiene mi estima... Está todo bien. Me entra por un oído y me sale por otro", concluyó.

Más tarde, Flor dialogó con Intrusos y, aunque en todo momento intentó guardar la compostura y no opinar sobre el tema, terminó por ningunear a su enemiga: "Estoy en mi mejor momento y no tengo nada que decir. No hay nada que me importe menos", concluyó.

Mirá el video!

Embed

Embed