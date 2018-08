Flor de la V sobre Lanata: "Como comunicador tiene la responsabilidad de no generar discriminación"

Embed #LAM Una publicación compartida por Flordelav (@flordelave) el 1 de Ago de 2018 a las 2:46 PDT



"A mí lo que más me molesta es todo lo que dijo de mí. Yo no obligo que él cambie de pensamiento pero comunicador, como todos los comunicadores, tiene una responsabilidad de no generar violencia o discriminación. Estas cosas no suman y siento que él lo hizo en varias oportunidades y con mucha saña", comentó la panelista.

Jorge Lanata



Y agregó: "La presentación en el INADI tiene fuerza una vez que está hecha la denuncia. Si los peritos del INADI consideran que hubo violencia de género, eso en la Justicia tiene mucho peso".





El video.