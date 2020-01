Flor Jazmín Peña sufrió acoso callejero y escrachó al hombre: "Cuando estas sola por la calle les encanta mostrar la pi.."

Flor Jazmín Peña tuvo que vivir un momento desagradable en la vía pública con un hombre en bicicleta que estaba tocándose sus partes íntimas mientras la observaba.

En el video que la bailarina subió a Instagram se lo ve al hombre subiéndose la bragueta de los pantalones y escapando en su bicicleta.

“Si te gusta mostrar la pija en la calle, mostrásela a todos. Dale, seguí tocándote, enfermo”, se la escucha decir enojada a Jazmín Peña.

“Que loco, no? cuando estas sola por la calle les encanta mostrar la pija pero cuando les ofreces más audiencia y exposición arrugan. Se ve que disfrutan de verte sola, nerviosa, en estado de alerta, el mismo estado en el que entran ellos cuando les alzas la voz y les pones la camarita encima”, escribió la bailarina indignada con la situación.

Y recomendó a sus seguidoras: “El cuerpo se pone en estado de alerta, te sube la adrenalina. Es importante que no se lo guarden, no te quedes con esa bronca encima porque tarde o temprano te enferma”.

Y contó que no es la primera vez que la bailarina sufre acoso callejero: “Cuando era más chica, un chabon en el colectivo se masturbo con todo su pene afuera, en mi cara. No había mucha consciencia de feminismo.Durante mucho tiempo me estuve preguntando qué hice para provocarlo”.