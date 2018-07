Flopy, la última novia de Andrés Nara: "Ya sé el sexo del hermanito que tendrán Wanda y Zaira"

Andrés Nara se encuentra envuelto en un escándalo con su exnovia Florencia Olivera. La joven contó hace unas semanas que está embarazada y acusó al padre de las Nara de "borrarse". se encuentra envuelto en un escándalo con su exnovia. La joven contó hace unas semanas que está embarazada y acusó al padre de las Nara de "borrarse".





"Él está desaparecido. Me tiene bloqueada, hace 15 días que quiero hablar con él y hablamos a través de un amigo de él", manifestaba la joven a PrimiciasYa.com hace unos días.





"Él lo va a desmentir terriblemente porque se le pudre todo con las hijas y se le corta la plata", resaltó Florencia.

andres nara.jpg







Por su parte, Andrés, explicó: "Es mentira que esté embarazada. La chica esta es terriblemente mitómana: jamás le levanté la mano. Por otro lado, nunca me dieron un peso Wanda y Zaira. Mirá si yo les voy a pedir algo. Con Wanda hace cuatro años que no hablo, me comunico con la mamá y con Zaira".





Y aclaró: "Nunca fuimos novios, salimos veinte veces en cuatro meses. Nunca hablamos de la palabra novios. Es mentirosa. Como yo la bloqueé de todos lados, empezó con esta movida".

Andres Nara e hijas







Lo cierto es que en la mañana del lunes, Florencia se fue hacer una ecografía de rutina y se enteró del sexo del bebé que espera: "Hoy me enteré que es nena, la hermanita que tendrán Wanda y Zaira".





Por último, añadió: "No tengo contacto con él últimamente. Sólo se contacta conmigo para amenazarme y extorsionarme. No quise hablar más desde que me insistía con abortar".





