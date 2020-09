Floppy Tesouro habló de la acusación de soborno a Moria Casán: "Nadie me regala nada"

Ayer por la tarde, en "Intrusos" pusieron al aire un informe sobre el rumor instalado que da cuenta de supuestos pagos por parte de Floppy Tesouro a Moria Casán en el reality "Cantando 2020" que sale por El Trece.

Mostraron imágenes de lo que Esmeralda Mitre recogió de los pasillos de la productora y además un antecedente de cuando Andrea Rincón acusó en el "Bailando 2012" a la jurado por quedarse supuestamente con parte de su sueldo.

Todo nació cuando se supo que las discográficas 11 Loops y Warner Music pusieron el ojo en Tesouro para trabajar en su carrera musical.

"¿Sobornaste a algún jurado? ¡Te acusan de que tu marido pone plata!", le preguntó el conductor Ángel de Brito a Tesouro.

"Cualquier pavada, ya lo había aclarado. Hay que hacer dieta mediática, como dice Moria, dicen tantas cosas que te intoxicás. Escuchás todo, te enterás de todo, te mandan todo, la verdad es que no me gusta nada lo que está pasando porque no solo dicen pavadas y mentiras sino que además desmerecen mi trabajo porque es una manera de decir que como les pagan le regalan nota, sino que también están hablando de la credibilidad de Moria Casán a quien admiro, respeto y quiero mucho. No está bueno que se diga algo así", aclaró Floppy.

Y agregó: "Quiero aclarar que mi manager es César Carroza y mi agente de prensa es Maxi Cardaci, que tenemos un equipo de trabajo en común con Moria. Se dicen cosas que no son, se ensucia, nadie me regala nada. Honestamente lo quiero aclarar porque la señora que está en su casa se queda con esto que a veces dicen en los programitas que no me interesa escuchar. ¡Sí, programitas! ¡Ya les digo programitas porque no le puedo decir ni programas!".

Por su parte, Moria Casán también tuvo la palabra y afirmó: "Quiero decir que yo sé que la grabadora la buscó como loca a Floppy para que fuera. No hubo un pedido de Floppy con la grabadora, sino que la buscaron a ella para darle su back. Lamentablemente no me quisieron sobornar, están todos cortos de plata, amor".

