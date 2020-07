Floppy Tesouro se grabó teniendo sexo ¿Se podría filtrar ese video?

Floppy Tesouro fue como invitada a “Pampita online” donde la pusieron un poquito en apuros al preguntarle por un video que hizo cuando era joven teniendo sexo con una ex pareja.

Puli Demaría, panelista del programa de Pampita, indagó y Floppy admitió que sí se grabó: "hace muchos años atrás". Entonces la DJ pensando en la posible filtración del material indagó: ""¿Existen en la nube?".

"No, no existen. Se borra todo", contó Tesouro que sumó que fue con una cámara de tecnología no tan moderna. "Era adolescente y la verdad es que fue para ver si nos erotizaba un poco más la historia, para hacer algo diferente, qué se yo. Era para cambiar un poco la rutina", justificó ruborizada.

"No es un tema hablado en mi casa porque es algo que pasó hace muchos años y los dos tenemos un pasado", dijo en referencia a su esposo Rodrigo Fernández Prieto.

"¿Qué hiciste con la grabación?", volvió a consultar Pampita. "Lo borré. ¡No sé ni dónde está! Yo siempre trato de terminar bien con mis parejas porque si alguien pasó por tu vida y en ese momento lo elegiste, lo mejor es quedar bien. (...) No creo que alguna expareja busque generarme conflicto", concluyó Floppy, pidiendo de alguna manera a esa pareja que nunca lo publique.

