Floppy Tesouro, tras el robo: "Cuando vi los videos, se me puso la piel de gallina"

La modelo ya había quedado en medio de un acto delictivo en 2017, cuando ladrones ingresaron a robar al complejo en el que vive.

Lo cierto es que este miércoles, Tesouro estaba almorzando con una amiga cuando tres mujeres le robaron la cartera que colgaba de la silla. Las imágenes son elocuentes.

PrimiciasYa se contactó con Florencia, que hizo su relato de lo acontecido: "Me duele todo el cuerpo, me fui a dormir indignada, hice catarsis a la noche. Hay que conformarse con el 'por suerte estoy bien'. Me di cuenta al girar para ir a pagar la cuenta, para pagarle al mozo. Ahí empecé a gritar que me robaron. Me parecía un misterio cómo habían hecho. No estaba regalada la cartera".





Y siguió: "Se ponen dos de ellas adelante, y la que tiene colita de pelo colorado, me saca el bolso y lo esconde dentro de su saco. Tienen todo estudiado. Cuando vi las cámaras, se me puso la piel de gallina. Necesitaba verlo para que se conozcan sus caras. Yo estaba de espaldas, nunca las vi, tenia una duda existencial sobre quién había sido".





"La excusa fue comprar un cupcake, son tres mecheras por cómo manejan el robo. Me da impotencia vivir como vivimos, no poder tomar un café. Fue a las 14.00h. Qué futuro le dejamos a nuestros hijos. No se puede vivir así. Hice que todo esto salga a la luz porque sentía que es una manera que tengo de contarlo, soy pública y lo utilicé como medio de difusión", manifestó la modelo, aún angustiada.





Para finalizar, dejó en claro: "No sé si se hará justicia. Hice la denuncia en Prefectura, con el video se hace la demanda y empezarán a buscar. Sé que mis bienes no los voy a recuperar, tampoco tenía seguro. Pedí que me devuelvan los documentos míos y de mi hija si tienen un poco de dignidad. Hay cosas que no puedo entender".