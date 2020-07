Floppy Tesouro apuntó contra Mariana Brey y la acusó de “inventar cosas”

Floppy Tesouro habló sobre el conflicto que mantuvieron Pampita con Mariana Brey. La modelo se indignó ante la versión que dijo la panelista de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, de que ella había sido quien había infiltrado el video de su ex Pico Mónaco enojado con una empleada que supuestamente había robado en la casa que compartían.

"Esta mujer es una mentirosa, no la quiero ni nombrar, es una descarada. Decir que yo mando un video... No necesito mandar un video a un programa. Me angustio porque me tiene podrida esta mina, trabajé 20 años para tener un nombre y que esta se venga a colgar de mí siempre y siempre con cizaña y haciéndome quedar mal. Cada vez que me nombra la levantan en todas partes", dijo Pampita indignada.

Ahora, Floppy Tesouro le dio la derecha a la modelo. “Caro no es de pelear ni de confrontar. Es medio como yo. Le pasan las cosas pero podes contestar políticamente correcta. Pero hay cosas que te tocan fibras personales que no te empieza a dar lo mismo con el correr del tiempo", dijo la modelo a Juan Etchegoyen para el segmento “Mitre live”, de Radio Mitre.

“A mí me pasó lo que le pasó a ella, algo muy parecido pero no con la misma anécdota. Tuve algún encontronazo con Mariana (Brey) donde había inventado alguna cosa que no era cierta y a mi me dolió mucho. Y ahí sí reaccioné. No está bueno que se digan cosas que no son", sumó la morocha.

“Lo que me pasa a mí es que cuando son problemas que yo puedo estar de un lado o del otro y no te tocan a vos, por ahí te tocan de cerca porque yo a Caro la quiero. Tenemos onda y hablamos de lo laboral y lo personal. Y hablamos mucho. Me pasa que la entiendo porque yo soy igual cuando me pasan los problemas. A veces me atacan y trato de no confrontar”, concluyó Floppy.

