Fleiderman fuerte contra Ballester: "Se portó pésimo conmigo, tanto que me dejó afuera de un programa"

Melina Fleiderman dejó el ciclo "La Tarde" de C5N en mayo de este año y la periodista apuntó directamente contra su ex compañera de programa Daniela Ballester

"Morfi, todos a la mesa", Telefe, trataron hoy el escándalo entre Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli y Connie Ansaldi preguntó si alguien había tenido algún conflicto serio con algún compañero.





Ahí, Fleiderman dijo sin rodeos: "Te voy a dar un caso personal, de una persona que yo consideraba una amiga con la que compartía un programa de televisión. No la voy a nombrar para no darle prensa".





Y agregó sobre Ballester: "No éramos íntimas, pero sí teníamos una relación muy estrecha. Nos contábamos cosas de la vida personal, nos hacíamos un regalo para nuestros cumpleaños; era una persona que quería muchísimo".





"En lo profesional se portó pésimo conmigo, tanto que me dejó afuera de un programa. Yo no elegí hablar con ella porque ya me había traicionado y no tenía sentido, una persona que se porta mal y te muestra qué clase de persona es... yo lo hice público porque cuando se meten con tu trabajo...", cerró.