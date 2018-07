Flavio Mendoza y su durísima infancia: "Robé bananas porque no había plata"

Flavio Mendoza la rompe en el teatro con Siddharta y, en general, con cada obra que el talentoso coreógrafo realiza desde hace varios años. Pero la vida no siempre le sonrío al platinado, quien atravesó durísimos momentos en el pasado. la rompe en el teatro cony, en general, con cada obra que el talentoso coreógrafo realiza desde hace varios años. Pero la vida no siempre le sonrío al platinado, quien atravesó durísimos momentos en el pasado.

Este miércoles, si bien no es la primera vez que Mendoza habla de aquellos tiempos difíciles, se mostró quebrado al profundizar sobre el tema, en diálogo con Moria Casán.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a su invitado si había sufrido "hambre" y "frío". "Sí. Es difícil", arrancó a contar.

Y siguió: "Un día robé bananas. Vivíamos en una pensión. La cocina estaba con llave y había una ventanita. No sé cómo hice para forzarla y me estiré hasta que cacé dos bananas", recordó. Y agregó: "No tenía plata y tenía un hambre terrible".

"En un tráiler dormíamos todos. Eran camas cuchetas y yo dormía en los pies de mi abuela Irene. Éramos los cuatro, más mi abuela y como yo era el más chico dormía en sus pies. Y así dormí durante montones de años", reveló luego.

Y añadió: "Tomé mamadera hasta los 8 años. Imaginate que como no comía, me daban mamadera dormido".

