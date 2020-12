Flavio Mendoza tendrá un verano movido con el teatro y, ¿con programa propio en el 2021?: "Tengo ganas de hacer algo diferente"

Flavio Mendoza fue el artista que más “peleó” por la apertura de los teatro y por tal motivo se prepara para tener una temporada movida ya que presentará un nuevo espectáculo en Carlos Paz y a su vez seguirá haciendo "Un estreno o un velorio" en Buenos Aires.

Flavio y Flor de la V protagonizarán junto a Juan Pablo Geretto desde el mes de enero un espectáculo los días lunes, martes y miércoles en el teatro Luxor de la ciudad cordobesa que se llamará “Tres Empanadas”.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el coreógrafo y productor señaló: "Será una temporada diferente, con esto de la pandemia no sabíamos si íbamos a ir o no. Y cuando logramos abrir la temporada en Buenos Aires dijimos se truncó la idea de ir a Carlos Paz. Pero después surgió la posibilidad de hacer temporada allá y vamos a ir finalmente. Vamos a estar lunes, martes y miércoles en el Luxor y jueves, viernes, sábado y domingo seguimos en el Broadway".

"Voy con dos megas estrellas y amigos, no saben lo que es. Es terrible ensayar con ellos, nos reímos un montón. Y todo se dio de casualidad, seremos tres y serán tres días, por eso el show se llama así. La gente cree que vamos de improvisto, pero no, se van a sorprender mucho porque estamos armando un gran espectáculo. Habrá mucha tecnología y no lo van a poder creer", adelantó, feliz, Flavio.

Luego, resaltó: "Después de tantos meses, será un verano movido pero con alegría de que haya trabajo al fin. También estrenaremos el circo el 8 de enero y quiero agradecer por el espectáculo de Navidad que tuvimos que agregar funciones, es un gran éxito".

Sobre cómo espera que será la respuesta de la gente en Carlos Paz, dijo: "Yo creo que que más allá del todo el público de la ciudad de Córdoba van a ir de otras provincias a Carlos Paz. La gente necesita reírse, eso me dice cada vez que viene al teatro y me agradecen por los espectáculos que estamos haciendo ahora. Yo creo que la televisión nos metió mucho el pánico por lo de la pandemia y creo que es necesario que la gente salga y se divierta un poco. Yo tengo fe, la gente le tira pálidas a la temporada siempre, pero creo que va a ser un verano especial por todo lo que nos pasó, pero yo le tiro buena energía. Yo me podría haber quedado en Buenos Aires, pero siento que después de tantos años Carlos Paz tengo que estar. Me dio tanto Carlos Paz y los artistas tenemos que ayudar por todo lo que nos han dado siempre".

Por otro lado, Flavio adelantó tener un proyecto para hacer un programa propio en televisión en el 2021, además de la posibilidad de estar con Marcelo Tinelli: "Estaba la idea de este año de estar en el Bailando, pero no sabemos que pasará el año que viene aún. Estamos esperando aunque esto cambia día a día, ellos siempre tienen la prioridad porque hace años que trabajo con La Flia. Pero también tengo ganas de hacer algo diferente y estoy preparando un piloto que está muy bueno. Por ahora estamos analizando y viendo si se da, no quiero decir nada porque después se trunca todo".

Fotos: Eduardo Aguada