Flavio Mendoza sigue apostando y ahora estrena "El Circo Del Anima"

Elenco compuesto por 35 artistas nacionales e internacionales que realizan destrezas de alta complejidad acrobática con un doble escenario, luces y pantallas de última generación tecnológica nunca antes vistos en una carpa de Circo.

Banda en vivo y música original creada especialmente para el show. Vestuario lujoso realizado en EE.UU. Francia y Argentina. Un show para disfrutar en familia.

FLAVIO: “CIRCO DEL ANIMA es el broche de oro en mi carrera. Gracias al circo y sus enseñanzas, tanto artísticas como profesionales, logré llegar a ser el bailarín y coreógrafo creador del show de teatro más exitoso del país. Comenzando con Stravaganza en el año 2011 y siguiéndole 8 años consecutivos de una respuesta increíble por parte del público. Ese cariño me incentivó a apostar siempre más a este arte que me llena el alma. Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre, ESTE ES EL CIRCO DEL ALMA, el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan”. Como decía mi abuelo: “Pasen y vean el espectáculo más antiguo e increíble del mundo”.

DIRECCION: FLAVIO MENDOZA

FUNCIONES: MARTES A VIERNES 21 HS - SABADOS Y DOMINGO 19 Y 22 HS. ENTRADAS: DESDE $ 800. UBICACIÓN: AV. BALBIN Y GENERAL PAZ - PARQUE SARMIENTO.