Flavio Mendoza se separó de Danel Allodi: ¿Con quién quiso engañarlo?

Este lunes, en Los Especialistas del Show, Flavio Mendoza sorprendió a todos con una revelación inesperada: Se separó de su pareja, el empresario llamado Danel Allodi. Los Especialistas del Show,sorprendió a todos con una revelación inesperada: Se separó de su pareja, el empresario llamado

"Yo estoy separado. Lo quería decir porque no quería que salga en otros programas. Como me separé y estoy deprimido, me llegan a nominar y chau", arrancó a contar Flavio. Y brindó detalles: "No dio para más la relación, es una buena persona pero no pudimos ser el uno para el otro", expresó, sin entrar en detalles.

Pero finalmente, Mendoza sintió la necesidad de explayarse: "Pasaron cosas feas. Me lastimó, pero no lo quiero contar porque se va a generar... Estoy cansado de crear monstruos porque después de esto puede ser que un programa lo agarre y vaya", dijo. Y confesó: "Me mostraron chats que él mandaba a otra persona y encima esa persona es amiga".

"Mi amigo me llamó muy angustiado y no sabía cómo decírmelo. Tengo todos los chats. Tampoco me gustó lo de mi amigo. '¿Por qué le seguiste el juego?', le dije y él me respondió que era para ver hasta donde llegaba. ¿Viste cuando no creés ya en nadie?...", se lamentó.

Mirá el video!

Embed