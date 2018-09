Flavio Mendoza se quebró en ShowMatch al recordar a su mamá

Flavio Mendoza y Belén Pouchán fueron la primera pareja en salir a la pista de baile y realmente se llevaron todos los aplausos con su actuación, que incluyó la colaboración de Karina, La Princesita. Anoche, en " Bailando 2018",fueron la primera pareja en salir a la pista de baile y realmente se llevaron todos los aplausos con su actuación, que incluyó la colaboración de

Luego vino la devolución del jurado -compuesto por Ángel De Brito, Laurita Fernández, Florencia Peña y Marcelo Polino, quien destacó que el platinado se haya presentado en el certamen al cumplirse un año del fallecimiento de su madre.

"Yo la quería un montón. Debe estar muy contenta porque estaba siempre con vos, en todos los momentos, seguro hoy te iluminó", le dijo el periodista. "No quiero llorar. Quiero decirles a mi familia que estoy bien porque se ponen mal mis hermana cuando me ven así", contestó Flavio.

"Estoy llorando de saber que no está, pero también de saber que me cuida. Estoy viviendo un momento muy hermoso. Lo vuelvo a repetir: ¡soy papá! La sociedad dice 'hombre, mujer, hijo' y yo me había cerrado a esa idea. Y pude romper esa barrera y soy padre gracias a este método que es maravilloso. Estoy a favor de la vida y de que este bebé sea una persona feliz", completó el coreógrafo.

