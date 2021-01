Flavio Mendoza ante las restricciones nocturnas: "Ya hicimos bastante, no jodan más"

Flavio Mendoza, quien luchó mucho para que los teatros vuelvan a la actividad en la pandemia con protocolo trabajado incluido, se mostró en desacuerdo con las restricciones nocturnas que afectan a la actividad.

"Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro, circo o cualquier tipo de show con protocolo", indicó en Twitter el productor.

Y agregó: "No nos perjudiquen más, actúen con los que hacen las cosas mal fiestas clandestinas velorios con miles de personas pañuelo verde azul etc no jodan más...".

En otro mensaje, en tanto, adjunto el comunicado de AADET sobre la restricción de horarios nocturnos: "Basta de incoherencias x favor".

Por su parte, el empresario Carlos Rottemberg manifestó su preocupación por lo mal que está resultado la temporada teatral en Mar del Plata en cuanto al público que acude a las salas con la capacidad limitada.

