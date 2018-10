Flavio Mendoza renunció al Bailando: ¿Qué pasó?

Marcelo Polino comunicó que Flavio Mendoza se bajaba del certamen. "Ha decidido irse del Este martes, a minutos de finalizar Los Especialistas del Show,comunicó quese bajaba del certamen. "Ha decidido irse del Bailando nuestro querido compañero...".

Tras la noticia del periodista, fue el propio Mendoza quien explicó los motivos de su baja:

"Yo no iba a hacer el Bailando hasta que me invitaron. Tenía muchos prejuicios pero fue el año que más me divertí. En estos últimos días me empezaron a pasar muchas cosas por no tener tiempo", expresó. Y agregó: "Me cuesta aprenderme las coreografías y quiero que salga perfecta, con la mejor ropa, la mejor música y la mejor luz. No puedo cumplir con ese requisito".

"Está lo del teatro: los productores invierten dinero y necesitan que yo me suba al escenario. Y lo peor de todo es que estoy muy poco con mi hijo. El otro día cuando Dionisio le tiró los brazos a la niñera casi me muero", continuó.

"Quiero que sepan que no me voy a olvidar del sueño, voy a seguir trabajando. Y quiero que Belén siga en el Bailando", aseguró Mendoza.

"El cuarteto y el ritmo libre, para el que está preparando lo que sería su frutillita del postre, sí los va a bailar Flavio", aclaró Polino, para finalizar.

Mirá el video!

