Flavio Mendoza se quejó de las nuevas restricciones: "Ya dimos un año de nuestras vidas"

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, Flavio Mendoza hizo su descargo desde Twitter por la medida tomada para intentar frenar la segunda ola de coronavirus y que afecta al ambiente artístico.

"Otra vez el arte los artistas nuestra industria vuelve a ser golpeada y en algunos casos golpe mortal, logramos el mejor protocolo demostramos la responsabilidad y el cuidado pero de igual manera nos dejan sin trabajo, muchas familias dependen de lo poco que estamos trabajando...", comenzó diciendo el productor teatral.

Y agregó furioso: "Hagan las cosas bien no roben vacunas, no aprueben fiestas clandestinas, no hagan funerales en medio de una pandemia dejen trabajar a las personas honestas y haciendo las cosas bien, el país del revés tenes que ser corruptos para pasarla bien acá".

"Tomen medidas más inteligentes, más cuidados pero no cierren una vez más, chicos sin colegio otra vez ? Todos merecemos trabajar ya dimos un año de nuestras vidas , se qué hay una pandemia pero aprendamos a convivir con respeto al otro y al que hace las cosas bien Manos palma contra palma", señaló.

Por último, Flavio Mendoza dijo: "Mis respetos a todos los médicos enfermeros y gente de la salud que son los grandes gladiadores en este momento del mundo, ayudémonos entre todos es la única manera de atravesar esta horrible realidad".

