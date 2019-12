Flavio Mendoza tras su pelea con Gasalla: "Te sigo hasta la tumba, y falta poco"

Las declaraciones de Antonio Gasalla en "LAM" (El Trece) siguen generando escándalo. Al margen de la respuesta legal de Flavio Mendoza contra el humorista, el coreógrafo lanzó una fuerte frase en una entrevista con "Pamela a la tarde" (América).

"A mí me puede decir cualquier cosa, pero al nene no. Te sigo hasta la tumba... ¡Y falta poco!", arrojó durante un móvil con Pamela David.

Todo comenzó hace unos días, cuando Ángel de Brito le preguntó a Gasalla por qué no había hecho el espectáculo con Flavio Mendoza. "Un día había un circo, otro un baile, un no se qué... compró un nene y a mí me manda un secretario", explicó el humorista, queriendo describir que el coreógrafo no le dedicaba el tiempo necesario.

Y ahora Flavio volvió hablar del tema y dijo: "Antonio tendría que pedir disculpas en televisión, sería lo más normal. Lo único que le deseo a cualquier persona de este planeta es que pueda tener el amor tan grande que yo conocí después de ser papá. Con eso te digo todo", remarcó.

"Tuve una muy mala experiencia con él. Entonces todo lo que digo va a ser negativo. Pero tampoco voy a hacer una cosa mediática de responderle a una persona que no me ofendió a mí, sino que ofendió a un niño, a un bebé. Meterse con algo tan puro y sano como es un nene, eso habla de la persona. Tampoco quiero seguir la pelea, de eso se va a encargar los abogados", finalizó.

