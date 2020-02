Flavio Mendoza opinó de la baja de Antonio Gasalla de la temporada: "Le hubiera convenido trabajar conmigo"

Flavio Mendoza habló sobre la decisión de Antonio Gasalla de dejar la temporada de teatro por cuestiones de salud.

El coreógrafo y productor se refirió al tema luego de la fuerte polémica que tuvieron por las declaraciones del actor sobre el método en que él fue papá de Dionisio.

“A Gasalla le hubiera convenido trabajar conmigo. Yo le hice hasta un ascensor para el espectáculo. Yo sí lo iba a cuidar, no como en el espectáculo que estuvo en Mar del Plata, que por lo que tengo entendido estaba todo el tiempo arriba del escenario, cuando yo sabía que él no iba a soportar eso”, expresó Flavio en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

LEER TAMBIÉN: Guillermo Marín: "Si Antonio me decía que tenía este problema de salud no lo hubiera contratado"

Y resaltó que el actor debe tener una personalidad difícil: “Yo también entiendo que es difícil lidiar con Antonio. Antonio debe haber armado él el espectáculo de Mar del Plata, pero tenés que tener dos dedos de frente para ver qué le querés hacer hacer. Yo entiendo que él también es muy difícil y no debe querer que nadie lo ayude, o él quería hacer todo lo que quería hacer”.

Por su parte, Mendoza se refirió puntualmente a la frase de Gasalla en la que le había dicho que “compró un nene”.

“Eso no se lo perdono. No le voy a pegar porque no corresponde y porque me pondría a su altura, y no me pondría su nivel, pero uno siembra lo que cosecha. Yo soy cabrón, soy discutidor, pero trato de ser cada día mejor persona”, manifestó Mendoza.

LEER TAMBIÉN: Antonio Gasalla se bajó de la temporada teatral de Mar del Plata

Y reconoció que “al principio, no quería que se bajara el espectáculo sino que no le fuera bien, en su primer momento me alegró. Tengo que ser sincero: soy humano, es lo que sentí. ¡Por jodido!”.

Pero aclaró que “después obvio que recapacito y me siento mal porque también hay mucha gente que trabaja ahí atrás”.