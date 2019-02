Flavio Mendoza: "Nos bajó la convocatoria de gente"

Los problemas económicos por los que atraviesa el país aparta a la gente de los gastos presuntamente superfluos, como podría ser un espectáculo teatral u otras atracciones que van quedando relegadas prioritariamente.

En este marco, Flavio Mendoza, no se achicó al reconocer que "nos bajó la convocatoria. Estamos primeros a nivel nacional, damos todo para que nos elijan, pero se nota que a la gente no le alcanza", afirmó en Por si las moscas.

Y agregó: "La verdad que nosotros estamos primeros, pero no estamos llenando. Es una gran temporada para nosotros en el sentido de que yo no sé si Sugar es una obra para Mar del Plata. Es una obra cara. Entonces hay como una contradicción ahí. Es un éxito en ese sentido pero no estamos explotando".

Las declaraciones del artista, se suman al duro testimonio que Federico D'Elía brindó semanas atrás, a raíz de lo que sucede con la también exitosa Sugar: