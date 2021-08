Flavio Mendoza mostró la casa que le compró a Julio Bocca

Flavio Mendoza mostró como es su nueva casa, en el barrio de Palermo Soho.

El coreógrafo y productor teatral abrió las puertas de su propiedad para un móvil con Lizy Tagliani, que salió en vivo para las redes de Urbana Play, donde la humorista se luce junto a Andy Kusnetzoff en Perros de la calle.

El creador de Stravaganza contó que la eligió por está en un barrio muy bien conectado con la zona del centro.

"Tengo todo al toque. Además, a mí no me gustó nunca la idea de vivir en barrios privados. No me gusta eso de salir del teatro y tener que viajar en la ruta... manejando solo", comentó.

La propiedad, que perteneció a Julio Bocca, tiene dos pisos, un parque con jardín, una zona de juegos, pileta y un gimnasio. "Cuando la vi dije 'wow, la quiero'", exclamó el coreógrafo.

Flavio detalló que contrató a un arquitecto para remodelar todos los espacios, pero hubo un detalle que hizo mantener tal cual estaba originalmente.

"El arquitecto quería tirar un árbol y yo le dije que lo dejara en el medio, porque da unas paltas increíbles, que con al precio al que están, un día me voy a poner en la puerta a vender”, bromeó.