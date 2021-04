Flavio Mendoza le hizo un fuerte reclamo a Marcelo Tinelli

Flavio Mendoza está atravesando por un duro presente debido a las restricciones que implementó el Gobierno por la pandemia. Con los teatros cerrados, el coreógrafo afronta serias dificultades económicas para poder sostener sus compañías.

En una entrevista con Viviana Canosa en A24, el creador de Stravaganza, Siddharta y Un estreno o un velorio, entre otros espectáculos, expresó su preocupación por la crisis en el mundo del espectáculo. "Al teatro le está yendo muy mal. Hay muchos artistas que no tiene para comer", afirmó.

El coreógrafo remarcó que está sin la posibilidad de hacer funciones y reveló que, en el último tiempo, se le cerraron muchas puertas profesionales. "Este año no me llamaron para nada en la TV. Y digo 'ay, capaz me hubiera servido eso' en este momento tan difícil. También entiendo que es un negocio. Y es un negocio lo que sirve. Capaz que en el medio de la pandemia les serví, tapé agujeros, y no cobré plata, lo hice porque me servía salir de mi casa para despejarme. La verdad es que el medio no se hace portado del todo bien conmigo", detalló.

"¿Marcelo Tinelli te llamó para trabajar?", preguntó la figura de A24. "No, no me llamó", precisó Flavio Mendoza. "¿Y no eso no te llamó la atención?", repreguntó Viviana Canosa. "Me llamó la atención porque la Flia es una empresa que quiero mucho y en la que trabajé mucho. En el medio de la pandemia, me convocaron para hacer Corte y confección y estuve ahí, al pie del cañón", sostuvo.

Lejos de esquivar el tema, el coreógrafo continuó descargándose y dejó entrever cierto descontento con el conductor de La Academia de Showmatch. "En un momento, me dijeron para bailar en Showmatch porque no tenían casi figuras y baile. En ahora, es cuando más necesitaba trabajar y no me convocan. Pero bueno, también entiendo que es un formato, que tiene que probar cómo funcionan otras figuras. Si me llaman para un reemplazo en La Academia, no voy a ir", resaltó.

Por último, Flavio Mendoza contó que está armando un proyecto autogestionado para televisión. "Estoy con un proyecto para TV, que voy a hacer el piloto yo. Lo tengo que generar yo porque sino la TV es un monopolio", sentenció.