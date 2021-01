Flavio Mendoza internado con síntomas de COVID-19: "Te pido perdón hijo mío"

Mientras aguarda el resultado de su hisopado, Flavio Mendoza escribió una extensa carta en Instagram para su hijo Dionisio.

Flavio comenzó con síntomas y fue internado por prevención. Ya se le hizo el hisopado y por el momento no se sabe el resultado.

Mientras tanto, el productor, actor y bailarín escribió en su cuenta de Instagram.

"Hijo mío te pido perdón x no poder estar cuidándote , sos tan chiquito y no sabes x que papá no está ahí con vos solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa ,papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado ,estás rodeado de amor de tus tías la Chaco y ari ,te extraño mucho ,me duermo mirando videos tuyos x que es lo que me reconforta ver tu sonrisa y tu felicidad sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mi , se que esto vos no lo vas a leer pero papa es una persona pública y hay mucha gente que nos quiere y se preocupa x nosotros", se explayó.

Y agregó: "Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena x que nadie está libre lamentablemente de esto es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amas y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene tengo el corazón roto x n poder estar a tu lado te amo hijo se feliz que es lo único que importa ❤️".

Resta saber si Flavio da negativo y puede regresar a su hogar para estar con su familia.