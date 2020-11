Flavio Mendoza habló de su fuerte cruce con Victoria Donda: "No sabía ni quién era"

En la noche del sábado, Flavio Mendoza mantuvo un fuerte cruce con Victoria Donda en "PH: Podemos Hablar" (Telefe).

Fue a partir de que el productor teatral expuso la difícil situación que vive el sector artístico en el país con la extensa cuarentena que les impide trabajar desde hace 7 meses.

En la ocasión, la funcionaria del Gobierno Nacional indicó que se está priorizando la salud y que para los que no trabajan se los ha asistido con el plan de ATP.

Sin embargo sus palabras fueron cuestionadas por Mendoza con argumentos que responden a la realidad que atraviesa el sector que él representa.

Algunas de las duras frases que arrojó Flavio fueron: "Siento que en este país a los que somos honesto, trabajadores y aportamos, nos castigan", "es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo", "decime qué funcionario se bajó el sueldo" y "prefiero que los médicos tengan mejor sueldo".

Por su parte, Donda contestó con frases como "yo cobro un sueldo y lo hablo de esta forma porque entiendo que estamos trabajando desde el Gobierno para que todos estemos mejor", "prefiero que personas como Gines (González García) tenga un mayor sueldo para que pueda ayudar", "Vos la pasas muy mal y tenemos bastante puntos más de pobreza" y "vale más la vida".

"Yo no sabía quién era. Soy muy colgado. Cuando empezó a contar su historia de vida, me pegó y pensé que era hija de desaparecidos. Cuando empezamos a hablar en la mesa ahí me di cuenta que ocupaba un cargo político", comentó el bailarín y coreógrafo.

Tras asegurar que en ese momento fue la voz de muchos sin trabajo, Mendoza reveló qué fue lo que más le molestó de Donda. "Se reía todo el tiempo. Lo que más me dolió es que dijo que la albañilería no estaba permitida cuando conté el caso de mi bailarín, que hace esos trabajos para darle de comer a su hijo. Después se justificaba diciendo que mi reclamo era para el Gobierno de la Ciudad y no para Nación; lo único que me quedó claro es que hay una gran división. Se van a tener que unir si queremos salir adelante. Necesitamos que haya un poco de honestidad de la gente que nos gobierna", indicó molesto.

Mientras aseguraba que desde hace dos meses tiene el protocolo para trabajar, Mendoza apuntó contra todas aquellas actividades que están permitidas y que, desde su punto de vista, son más peligrosas que el circo o el teatro. "Después ves que abren todo y no se entiende. El circo la está pasando mal. Mi familia tiene un parque de diversiones en Avellaneda, ¿por qué no lo pueden abrir si es al aire libre? Ir a un teatro a sentarte a dos metros de distancia y con barbijo es mucho más seguro que la gente que ves en los bares en la calle", lanzó enojado.

Tras asegurar que jamás tuvo el apoyo del gremio de actores ni de políticos, arremetió: "El gremio de actores para mí no existe, no me han ayudado nunca en nada. Los políticos no muestran ni un gesto, ni se bajaron el sueldo ni hubo algo digno de ellos de decir: 'Bueno, no paguen los impuestos', porque por más de que te den una moratoria, los tenés que pagar después igual".

"Me parece que la gente tiene que salir a hablar, a veces siento que estoy peleando contra molinos de viento. No es tan fácil reinventarse. Cuando seguís cobrando un sueldo es fácil decirlo. El streaming es momentáneo, no te va a salvar la vida", remató Mendoza.

