Flavio Mendoza sobre el enojo de Carmen Barbieri: "Les pido a los periodistas que no la pinchen"

Carmen Barbieri se contagió de coronavirus y debió ser internada de urgencia. Ahora se encuentra internada en la clínica Zabala, por un cuadro de neumonía bilateral y por ello debió ausentarse de la obra "Un estreno o un velorio" que produce Flavio Mendoza.

El coreógrafo minimizó el diagnóstico de la actriz y ahora la actriz, muy enojada, anunció que lo demandará por sus dichos.

Trascendió un video de Flavio Mendoza, productor de la obra donde trabaja Carmen, en el que minimizó la enfermedad de la capocómica y la llama "hipocondríaca".

Y ahora, la mamá de Fede Bal hizo un descargo en diálogo con Marina Calabró para "Lanata sin filtro": "Estoy con oxígeno ahora. Tengo 38.9 grados de fiebre, pero anoche tuve 40. Estoy pasando unas noches y unos días de terror. Me duele el cuerpo. Nunca imagine que me iba a pasar esto. ¡Dios santo! Tengo una neumonía bilateral que no quieren que se agrande. Hoy hablaron con Fede para contarle mi estado. Ahora van a hacer una historia médica para mandarle a MasterChef Celebrity 2, que llaman todos los días. Menos Flavio, todos me llaman", arrojó.

LEER TAMBIÉN: Carmen Barbieri mostró la intimidad de su internación por coronavirus

Hoy Flavio habló con "Intrusos" y dijo que banca a su compañera: "Lo único que tengo para decir es que ella no la está pasando bien, la apoyo, es lo único que me importa, todo lo demás que digan lo que quieran".

Y agregó: "Que yo le conteste algo sería de muy poco caballero de mi parte. Poco coherente de mi parte. Muchos periodistas deberían hacer lo mismo; no insistirle, no pincharla, está pasando un momento jodido, hablé con Fede (Bal) y tenemos que esperar que se ponga bien. Cuando se ponga bien que venga y me putee, lo que quiera".

Sobre el final de la nota fijo que una vez que se recupere va a tener un cara a cara con ella y se banca la que venga.

"La entiendo, el mundo está revolucionado. Estamos aterrados. Yo pienso en mi hijo que si me agarra a mí no lo puedo ver. Imaginate a Carmen, es lógico que cualquier cosita le va a caer mal. Yo estoy bancando su enojo, todo lo que pueda llegar a decir y pueda pasar lo voy a re bancar. Es una persona que quiero. Le pido a los periodistas que la respeten y no la pinchen porque porque ya está. Cuando esté bien vamos al ruedo", finalizó.

LEER TAMBIÉN: Patricio Giménez presenta su nuevo tema, "Yo también te amé": "Gracias a Dios estoy trabajando muchísimo y lo puedo presentar en vivo"