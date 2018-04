Flavio Mendoza, tras el baby shower de Dionisio: "Estoy contando los días para que llegue"

Flavio Mendoza realizó el baby shower de su hijo Dionisio, que está a punto de nacer a través de la subrogación de vientre por parte del artista. El miércoles pasado,realizó el baby shower de su hijo, que está a punto de nacer a través de la subrogación de vientre por parte del artista.





PrimiciasYa pudo entrevistar al platinado tras este día repleto de alegría y placer. Esto nos dijo Mendoza: "Fue uno de los días más felices de mi vida. Sentí una emoción enorme porque el baby shower no lo pensaba hacer por mis tiempos. Mis hermanas me dijeron que lo tenia que hacer".

"Hacerlo fue re lindo, realmente sentí mucho cariño de todas las personas que vinieron: familia, amigos, famosos. Vinieron a festejar mi gran momento", agregó el director y bailarín.





"La pasé hermoso, nos contamos cosas con mis hermanas de cuando éramos chicos o ellas me contaban a mí cuando era chico. Son anécdotas que uno las dejó de hablar. Me reencontré con mis tías que me decían Dionisio es terrible como era yo. 'Ahí vas a ver cómo nos hacías renegar' me decían. Ya estoy contando los días para que llegue Dio", cerró el coreógrafo, aún emocionado.