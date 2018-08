Flavio Mendoza discutió con su novio: "No me gusta que se muestre en cuero en Instagram"

Flavio Mendoza y su pareja, Daniel Allodi, se habían separado. La aseveración del periodista partía de una foto que Allodi habría publicado en Instagram y, mediante la cual, se proclamaba nuevamente "soltero". Este lunes, en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito contó quey su pareja,, se habían separado. La aseveración del periodista partía de una foto quehabría publicado eny, mediante la cual, se proclamaba nuevamente

Más tarde, en Los especialistas del show, Flavio no desmintió del todo la versión de Ángel, y dio detalles de un roce que tuvo con su novio: "Hubo una discusión por mi carácter, pero no me separé. Él, jugando con Abigail Pereyra, puso que estaba separado", explicó.

"No me gusta que se muestre en cuero en Instagram y me lo hace a propósito", agregó el coreógrafo.

Luego, tuvo palabras muy dulces para con el muchacho: "Ojalá algún día nos casemos. Reúne todas las condiciones: ama a mi hijo, me poda el árbol, lo quiero mucho, pero hasta que no me diga que me ama, yo no se lo voy a decir", concluyó.

Embed





Embed Fin de semana maravilloso ❤️❤️❤️ @danel_allodi Una publicación compartida por Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 21 de Ago de 2018 a las 9:23 PDT

Embed Felices los tres @dionisiomendozaok @danel_allodi ❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Flavio Mendoza (@mendozaflavio) el 11 de Ago de 2018 a las 11:58 PDT

Embed Hermoso dia... Una publicación compartida por Danel Allodi (@danel_allodi) el 19 de Jul de 2018 a las 3:47 PDT