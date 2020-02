Flavio Mendoza: “Dionisio ya no es tan bebé y en cualquier momento se viene el hermanito”

El éxito de Flavio Mendoza en Carlos Paz ya es un clásico del verano, así como también los festejos cada vez que superan cierta cantidad de espectadores que vieron sus obras o como los agasajos que le hace a la prensa.

En la tarde del viernes, con asado, bebidas y helados, Flavio y sus productores agasajaron al elenco, a la prensa y a invitados especiales en el complejo La Alborada, a la vera de la Autopista Córdoba – Carlos Paz.

Luego del almuerzo, Mendoza dialogó a solas con PrimiciasYa.com y se refirió al éxito de “Un estreno o un velorio”, obra que presenta en el teatro Luxor junto Georgina Barbarossa, Betiana Blum, Nicolás Scarpino y Daniel Aráoz.

"9 años que ya estamos haciendo temporada en Carlos Paz, desde el 2011. Estamos muy agradecidos y hacemos este agasajo para la prensa y para nosotros también, es lindo poder hacer esto porque quiere decir que te va bien y que la casa está en orden", comenzó diciendo Flavio haciendo un balance de la temporada 2020.

Y luego agregó: "Estoy disfrutando muchísimo de este espectáculo porque como actor había hecho muy poquitas cosas, nunca estudié pero me prepare mucho para poder hacer esto y me pone muy orgulloso porque por ahí es algo que la gente no se da cuenta, pero es algo que un bailarín no está acostumbrado hacer, me gusta salir del lugar del confort y arriesgarme a mostrar otra faceta. No hay que quedarse estancado en lo mismo y un artista tiene que hacer de todo un poco, yo me defino como un polirubro".

"Tengo unos compañeros fabulosos que son unos grandes de la comedia y ellos me apuntalaron bien, se formó un equipazo que sale a la cancha con todo. Se ve la buena onda y la química que hay entre nosotros, algo que es fundamental", destacó Flavio.

Sobre la polémica que se armó tras haber ganado varios premios en la última entrega de los Carlos, indicó: "Ganamos 11 premios Carlos, dicen que los compré y tantas pavadas más. Pero somos la obra más premiada del país".

Luego reveló qué pasará con la obra una vez que finalice en la ciudad cordobesa: "Terminamos el 8 de marzo, pero volvemos para semana santa a Carlos Paz. También hay una propuesta de llevar el espectáculo a Uruguay y Paraguay, además de algunos lugares de Argentina que nos quieren también. Pero hay que desembarcar con la obra en Buenos Aires en el teatro Broadway con fecha que aún no sabemos".

Por otro lado, al ser consultado sobre si estará este año en el ciclo de Marcelo Tinelli, dijo: "Me llamaron para el Bailando y tengo que arreglar algunas cositas de viaje, porque me tengo que tomar primero unas vacaciones. La pasamos muy bien el año pasado y tenemos que ponernos de acuerdo nada más y si Dios quiere ahí vamos a estar".

Y también habló de su compañera, Georgina Barbarossa, que fue convocada para el "Bailando": "Ella recibió la propuesta y está ahí que no sabe qué hacer. Ella tiene miedo de lastimarse y después no poder hacer la función, pero se lo tiene que tomar de manera más tranquila. Yo apuesto a que esté Georgina porque es una gran actriz y comediante y la previa puede ser genial con Marcelo".

Por último, manifestó su deseo de darle un hermanito a Dionisio: "Está ya tan grande que el tiempo se pasó muy rápido. Y ya no es tan bebé y eso que todavía no cumplió los dos años, cuando quiero agarrarlo para besarlo y eso, se me escapa…así que digo que en cualquier momento se viene el hermanito".

¡Mirá la entrevista completa con Flavio Mendoza!

