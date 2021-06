Flavio Mendoza deberá someterse a una operación: "Me duele mucho"

Flavio Mendoza reveló que deberá pasar por el quirófano por un terrible dolor que no lo deja caminar con naturalidad.

Flavio Mendoza contó en las últimas horas que deberá pasar por el quirófano por un terrible dolor que no lo deja caminar con naturalidad.

En una entrevista con el ciclo radial "Polino Auténtico" (Radio Mitre), el productor relató: “En dos semanas me opero del pie, no puedo caminar ni apoyarlo. Me duele mucho”.

“Tendré unos días de recuperación hasta debutar en el Circo del Ánima. En vacaciones de invierno me van a ver arriba del escenario", añadó Flavio.

"Hay que aguantar hasta que vengan tiempos mejores”, reflexionó el papá de Dionisio, haciendo alusión a los conflictos económicos que dejó la pandemia y las complicaciones que hay para llevar adelante un espectáculo.

"Ir al teatro hoy es seguro. Necesitamos que la gente apoye al teatro, los circos, los espectáculos”, explicó el productor. “Los espacios cuentan con todas las medidas de protección y protocolos, además de que el barbijo es de uso obligatorio durante toda la función”, agregó.

Asimismo, Flavio anticipó los proyectos que tiene para la temporada de verano: “Para el verano voy a lanzar los diez años de Stravaganza".

