Flavio Mendoza: "Cuando nació Dionisio, no sentía que era mío"

Flavio Mendoza se convirtió en padre el pasado 12 de abril cuando su hijo Dionisio nació a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos.

Hoy, a dos meses de aquel evento tan especial, el artista pasó por Los ángeles de la mañana y reveló un sentimiento que atravesó los primeros días de haberse convertido en papá.

"Te vas encontrando. Me pasa que me voy acostumbrando, por momentos uno se olvida de que es papá. Digo, ¡soy papá! Tengo cosas como que me voy encontrando", arrancó a contar Flavio.

"Yo les pregunté a mis hermanas, porque al principio, cuando él nació no sentía que era mío. Yo solamente lo alimentaba y lo cuidaba. Hacía eso. Y ahora, a partir de que tuvo un mes, empezamos a tener otro vínculo...", expresó luego, con total honestidad al respecto de sus primeros sentires.

"Una periodista me dijo que no diga esto, pero lo digo porque para mí es la realidad. Algo que me pasa, que me encanta, que mi hermana no lo puede creer, que cuando vuelvo a casa digo como tonto '¿dónde está mi bebito?' ¡Y él ya reacciona! Me mira y le empiezo a hablar, me sonríe y se me cae la baba", concluyó Flavio Mendoza.

