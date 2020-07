Flavio Mendoza y la crisis económica por la cuarentena: "Tuve que vender mi departamento"

Flavio Mendoza reveló que la extensa cuarentena que rige en AMBA desde hace más de 110 días le trajo consecuencias a nivel personal.

El coreógrafo y productor teatral contó que está afectado por la crisis económica como muchos argentinos.

"Tuve que vender mi departamento. Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma", indicó el rubio en charla con el ciclo radial "Polino auténtico" que conduce Marcelo Polino.

El artista también sostuvo que se unió con otros colegas para que aprobaran el protocolo para que los teatros vuelvan a abrir sus puertas.

“Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre", señaló el padre de Dionisio.

Por otro lado, contó que pidió créditos pero no se los otorgaron. Es por eso que necesitó vender el departamento.

”En este país a la gente que da trabajo y produce la castigan. Tuve que vender mi departamento, que valió todo mi esfuerzo. Los artistas no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?”, comentó indignado.

Y remarcó su preocupación de cara al futuro cercano: “Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando".

"Yo la estoy pasando mal, como todo el mundo, pero hay gente que la pasa peor. Me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé qué decir”, finalizó sentido.