Flavio Mendoza estuvo cerca de bajarse de la función de "Siddharta", ya que se enojó con los productores locales, quienes no presentaron la planilla de venta de entradas y la obra no figuró en el ranking semanal difundido por AADET. En la noche del jueves,estuvo cerca de bajarse de la función deya que se enojó con los productores locales, quienes no presentaron la planilla de venta de entradas y la obra no figuró en el ranking semanal difundido por





Asociación Argentina de Empresarios Teatrales publicó las cifras de la última semana y no aparecía el espectáculo de Flavio. El conflicto se desató horas antes de la función cuando lapublicó las cifras de la última semana y no aparecía el espectáculo de Flavio.





Las primeras posiciones fueron ocupados por "Locos por Luisa", en Carlos Paz, y "Sugar", en Mar del Plata. Esto despertó la furia del artista, que discutió con los productores locales de la obra, porque, según se supo, no habían presentado las planillas.

Pese a todo, Flavio terminó haciendo la función aunque seguía molesto. En diálogo con PrimiciasYa.com, explicó: "Me molestó que no salgan los números como corresponden y me enojé con parte de mis productores porque todos trabajamos para esto, mis artistas trabajan para esto y la prensa me iba a venir a preguntar por qué no estaba Siddharta".

Embed Ahora: ranking teatral actualizado, ordenado por recaudación, semana del 25 al 30 de diciembre, en las ciudades de Mar del Plata y Villa Carlos Paz (Fuente: A.A.D.E.T.) pic.twitter.com/xlNjIJgK4O — Multiteatro/Multitabarís Comafi (@multiteatro) 4 de enero de 2019







Y agregó: "Nos está yendo muy bien y no entiendo por qué pasó esto, el tufillo hay que preguntarle a Miguel Pardo. No me banco que se mienta o se oculte la verdad. Creo que el año que viene no voy a estar más Carlos Paz. Acá no me apoyan, siento eso y que me faltan el respeto. No es soberbia, pero es nuestra fuente de laburo".





Por último, pidió: "Espero que hable Miguel Pardo, el tiene que explicar todo esto. Me han pasado tantas cosas a lo largo de mi carrera, que me sigue sorprendiendo que pase todo esto. Nosotros estamos primeros y duplicamos al segundo, así que espero después se difundan los números como corresponden".