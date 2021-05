Flavio Mendoza: "Sigamos todos como corderitos, después no se quejen"

Flavio Mendoza publicó fuertes mensajes en sus redes luego de conocerse el jueves por la noche que el Gobierno de Alberto Fernández ordenó un confinamiento estricto por 9 días.

El coreógrafo pidió que las nuevas normativas sean aplicadas en todos los ámbitos y no sólo en algunas actividades puntuales.

"Deberíamos no pagar todos pero todos los impuestos hasta que se pueda trabajar", precisó Mendoza, con mucha bronca.

Y añadió: "Estamos a merced de políticos que lo que hacen es pelearse entre ellos y usar a la sociedad, nos hechas la culpa y ellos no se hacen cargo de todo lo mal manejan esta pandemia , nos quieren enfermos ignorantes y pobres despertemos x favor".

El domingo, Flavio lanzó otro picante mensaje en Twitter: "Por qué un político en cuarentena sigue cobrando? Y un autónomo tiene que cerrar, no percibe un peso y tiene que seguir pagando?".

Y el lunes, siguió dejando en claro su malestar y preocupación por no poder trabajar: "Siguen las fiestas clandestinas y lo único que hacen es sancionar al que lo organizó y los que van ? Se van a su casa como si nada y los que hacemos las cosas bien encerrados viva la joda país generoso...".

Y apuntó picante: "Che y los futbolistas se siguen contagiando pero no se preocupen ellos no contagian a nadie. Sigamos todos como corderitos después no se quejen…".