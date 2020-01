Flavio Mendoza sobre el conflicto con AADET: "El problema no es de nosotros, es que la gente no tiene plata"

Flavio Mendoza desembarcó este verano 2020 con su obra en Villa Carlos Paz con un giro hacia la comedia. El coreógrafo y productor presenta "Un estreno o un velorio" en el Teatro Luxor, pieza que encabeza junto a Georgina Barbarossa, Betiana Blum, Daniel Aráoz y Nicolás Scarpino.

Lo cierto es que hace unos días, PrimiciasYa.com informó que Flavio y el resto de la producción tomaron una drástica decisión al respecto.

Según datos que maneja este medio, Mendoza decidió no pasar más los números de venta de entradas a AADET -Asociación Argentina De Empresarios Teatrales- porque no le aceptan las entradas que vienen de los convenios que han hecho.

De esta manera, la comedia ya no va a aparecer más en la lista que entrega regularmente AADET.

En un comunicado, Flavio argumentó hace unas horas las razones de la decisión: “A través de la misma queremos hacer llegar una decisión tomada en conjunto entre las productoras asociadas con respecto a los ranking que publica AADET semana a semana”.

“En los últimos días se estuvo hablando en todos los medios sobre este tema, a partir de la semana pasada AADET comunicó un cambio en la reglamentación de la carga de funciones, sin consultar a sus socios en su totalidad, solicitando la clave de la empresa de servicios de tickets para constatar las cifras dadas semana a semana. Esta carga no considera las ventas por fuera de la ticketera, ejemplo: entradas de agencia de turismo, ventas corporativas a sponsors, grupos sociales de bajos recursos, etc”, continúa.

Y finalizó: “De hoy en adelante decidimos como productores de nuestro espectáculo no publicar más nuestras cifras ante AADET en las próximas semanas que vienen hasta que la forma de carga de cifras refleje la realidad total de las ventas de espectadores que ingresen a la sala a ver la obra”.

Luego, ante los medios, el propio Mendoza explicó con más detalle la situación: "Ellos (sus socios) no están de acuerdo con cosas que pasan con ADEET. Yo soy también productor y tengo que cuidar el trabajo de hace diez años que trabajo con ellos. Tenemos venta desde otro tipo de cosas y eso no entra en la ticketera. El problema no es de nosotros, es que la gente no tiene plata y viene gasolera".